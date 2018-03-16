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Для реалізації експортного потенціалу українським виноробам не вистачає держпідтримки - експерт

Для реалізації експортного потенціалу українським виноробам не вистачає держпідтримки - експерт

Київ • УНН

 • 14561 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Через відсутність належної державної підтримки українським виноробам вкрай складно реалізувати свій експортний потенціал. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач.

"Сьогодні ми маємо розглядати Україну як реципієнта вин. Країна поки що не стала виноробною через те, що державної підтримки галузі практично немає. Раніше, наприклад, був 1,5% збір з продажів алкогольних напоїв та пива. Я абсолютно не підтримую такий вид податку через низьку ефективність збирання надходжень, неприродність походження та тіньовий характер розподілу дотацій. Але слід зазначити, що у кращі часи загалом вдавалось збирати близько 1,1 млрд грн в рік до спеціального фонду, звідки можна було брати частину грошей, в тому числі - на підтримку виноградників. Правда, така підтримка не носила планового характеру, тож і результат був близький до нульового. На сьогодні ж, держава не підтримує українських виноробів взагалі, через що говорити про Україну як країну нетто-експортера вин не доводиться", - пояснив експерт.

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Разом з тим, в Україні наявні винні бренди, що не поступаються закордонним, зазначив І.Товкач.

"У нас є достойні приватні бренди вин, які вже себе знайшли. Проте, вони не виробляються великими об'ємами, і економічного сенсу експортувати ці вина немає, бо потрібно вкладати немалі кошти у маркетинг. Тому, повторююсь, Україну треба більше розглядати як імпортера іноземних вин, в тому числі і з Молдови. Ринок вина за кордоном високо конкурентний, особливо у країнах, де вино п'ють. Тому пробитися туди неймовірно складно", - додав експерт.

Однак, так чи інакше, за підсумками минулого року українським виноробам вдалося відчутно наростити об'єми експорту своєї продукції на ринок ЄС.

До того ж, українське вино Мадера потрапило в перелік кращих вин світу.

В цілому, на переконання директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.

"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина - дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів: через девальвацію і закладки валютних ризиків постачальниками якісне імпортне вино стає все більш недоступним; на ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдо-імпортного вина; якість і різноманітність українського вина підвищується", - зазначив він.

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