Для реалізації експортного потенціалу українським виноробам не вистачає держпідтримки - експерт

"Сьогодні ми маємо розглядати Україну як реципієнта вин. Країна поки що не стала виноробною через те, що державної підтримки галузі практично немає. Раніше, наприклад, був 1,5% збір з продажів алкогольних напоїв та пива. Я абсолютно не підтримую такий вид податку через низьку ефективність збирання надходжень, неприродність походження та тіньовий характер розподілу дотацій. Але слід зазначити, що у кращі часи загалом вдавалось збирати близько 1,1 млрд грн в рік до спеціального фонду, звідки можна було брати частину грошей, в тому числі - на підтримку виноградників. Правда, така підтримка не носила планового характеру, тож і результат був близький до нульового. На сьогодні ж, держава не підтримує українських виноробів взагалі, через що говорити про Україну як країну нетто-експортера вин не доводиться", - пояснив експерт.

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Разом з тим, в Україні наявні винні бренди, що не поступаються закордонним, зазначив І.Товкач.

"У нас є достойні приватні бренди вин, які вже себе знайшли. Проте, вони не виробляються великими об'ємами, і економічного сенсу експортувати ці вина немає, бо потрібно вкладати немалі кошти у маркетинг. Тому, повторююсь, Україну треба більше розглядати як імпортера іноземних вин, в тому числі і з Молдови. Ринок вина за кордоном високо конкурентний, особливо у країнах, де вино п'ють. Тому пробитися туди неймовірно складно", - додав експерт.

Однак, так чи інакше, за підсумками минулого року українським виноробам вдалося відчутно наростити об'єми експорту своєї продукції на ринок ЄС.

До того ж, українське вино Мадера потрапило в перелік кращих вин світу.

В цілому, на переконання директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно підвищується.

"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина - дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів: через девальвацію і закладки валютних ризиків постачальниками якісне імпортне вино стає все більш недоступним; на ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдо-імпортного вина; якість і різноманітність українського вина підвищується", - зазначив він.