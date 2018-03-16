Для реализации экспортного потенциала украинским виноделам не хватает господдержки - эксперт

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки украинским виноделам крайне сложно реализовать свой экспортный потенциал. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт рынка алкогольной продукции Игорь Товкач.

"Сегодня мы должны рассматривать Украину как реципиента вин. Страна пока не стала винодельческой из-за того, что государственной поддержки отрасли практически нет. Раньше, например, был 1,5% сбор с продаж алкогольных напитков и пива. Я совершенно не поддерживаю такой вид налога из-за низкой эффективности сбора поступлений, неестественности происхождения и теневого характера распределения дотаций. Но следует отметить, что в лучшие времена вообще удавалось собирать около 1,1 млрд грн в год в специальный фонд, откуда можно было брать часть денег, в том числе - на поддержку виноградников. Правда, такая поддержка не носила плановый характер, поэтому и результат был близок к нулевому. Сегодня же государство не поддерживает украинских виноделов вообще, из-за чего говорить об Украине как стране нетто-экспортера вин не приходится", - пояснил эксперт.

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Вместе с тем, в Украине есть винные бренды, которые не уступают зарубежным, отметил И.Товкач.

"У нас есть достойные частные бренды вин, которые уже себя нашли. Однако, они не производятся большими объемами, и экономического смысла экспортировать эти вина нет, так как нужно вкладывать немалые средства в маркетинг. Поэтому, повторюсь, Украину нужно больше рассматривать как импортера иностранных вин, в том числе и из Молдовы. Рынок вина за рубежом высоко конкурентный, особенно в странах, где вино пьют. Поэтому пробиться туда невероятно сложно", - добавил эксперт.

Однако, так или иначе, по итогам прошлого года украинским виноделам удалось ощутимо нарастить объемы экспорта своей продукции на рынок ЕС.

К тому же, украинское вино Мадера попало в перечень лучших вин мира.

В целом, по мнению директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно повышается.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина - очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов: из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками качественное импортное вино становится все более недоступным; на рынке становится все больше некачественного импортного или псевдо-импортного вина; качество и разнообразие украинского вина повышается", - указал он.

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