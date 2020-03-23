Для повернення українців з Північної Америки та Індії заплановані спеціальні авіарейси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Для повернення українців з Північної Америки та Індії заплановані спеціальні авіарейси. Українців просять встигнути придбати квитки на найближчі дні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал “Коронавірус: інформація від МЗС”.
“Заплановані спеціальні авіарейси авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ з віддалених регіонів — Північної Америки (Нью-Йорк, Торонто) та Індії (Делі)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що квитки можна придбати на сайтах авіакомпаній SkyUp та МАУ.
“Важливо встигнути придбати квитки на найближчі дні. Все більше країн запроваджують більш суворі карантинні заходи, що скоро може повністю унеможливити здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін”, — йдеться у повідомленні.
Також українців за кордоном закликають залишатися на зв’язку з посольствами та консульствами України у відповідних країнах.
Як повідомляв УНН раніше, з 25 березня Об’єднані Арабські Емірати повністю закривають аеропорти для всіх пасажирських авіарейсів. Єдиний рейс, яким можна повернутися в Україну — 24 березня.