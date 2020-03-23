Для возврата украинский из Северной Америки и Индии запланированы специальные авиарейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Для возврата украинский из Северной Америки и Индии запланированы специальные авиарейсы. Украинцы просят успеть приобрести билеты на ближайшие дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал “Коронавирус: информация от МИД”.
“Запланированные специальные авиарейсы авиакомпаний Sky Up Airlines и МАУ из отдаленных регионов — Северной Америки (Нью-Йорк, Торонто) и Индии (Дели)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний SkyUp и МАУ.
“Важно успеть приобрести билеты на ближайшие дни. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро могут полностью исключить осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок”, — говорится в сообщении.
Также украинцев за рубежом призывают оставаться на связи с посольствами и консульствами Украины в соответствующих странах.
Как сообщал УНН ранее, с 25 марта Объединенные Арабские Эмираты полностью закрывают аэропорты для всех пассажирских авиарейсов. Единственный рейс, которым можно вернуться в Украину — 24 марта.