Для підприємців Львова ввели пільги на час карантину

Зокрема, йдеться про звільнення підприємців від сплати орендної плати за користування приміщеннями комунальної власності та окремими конструктивними елементами благоустрою, а також звільнення від сплати туристичного збору та розміщення зовнішньої реклами та ін. Таке рішення було прийнято виконавчим комітетом ЛМР.

"В першу чергу, ми хочемо допомогти тому бізнесу, що закрився, перепрофілюватися на цей період. Хтось може перейти у онлайн-формат, наприклад, взяти якусь нову нішу, і ми готові у цьому випадку допомогти. Більшість заходів для охочих перепрофільовуватись, підприємств відбуватимуться у Центрі підтримки підприємництва. Другий блок — це допомога малому і середньому бізнесу, є ряд окремих пільг, які було надано, зокрема, звільнення від орендної плати в комунальних приміщеннях. Третій блок стосується допомоги туристичному бізнесу, зокрема, призупинення стягнення туристичного збору, а також рішення розробити антикризову та маркетингову стратегію після завершення карантину, аби допомогти розвинути внутрішній туризм. І четвертий — відтермінування сплати пайової участі для забудовників", — розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

За підрахунками департаменту економічного розвитку, сума втрат до міського бюджету за звільнення підприємств від орендної плати за землю до кінця квітня становитиме близько 12,5 млн грн.

Скасовується сплата орендної плати за землю на час карантину. Орієнтовно, до кінця квітня сума складе понад 12 млн грн втрат до міського бюджету.

Також йдеться про звільнення підприємців від орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою (зокрема, літніми майданчиками, атракціонами та тимчасовими архітектурними формами) та розміщення зовнішньої реклами, а також звільнення від сплати туристичного збору. До того ж, на звернення забудовників, місто відтерміновує сплату пайової участі.

Львів також оновлює механізм відшкодування відсотків підприємцям, на закупівлю обладнання: запроваджується новий механізм — відшкодування відсотків за кредитами, залученими на закупівлю обладнання.

Центром підтримки підприємництва буде проведена низка заходів та вебінарів, покликаних на надання допомоги підприємцям малого та середнього бізнесу під час карантину.

Нагадаємо, на Львівщині з'явилося ще сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 99 людей.