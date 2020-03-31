Для предпринимателей Львова ввели льготы на время карантина

В частности, речь идет об освобождении предпринимателей от уплаты арендной платы за пользование помещениями коммунальной собственности и отдельными конструктивными элементами благоустройства, а также освобождение от уплаты туристического сбора и размещения наружной рекламы и др. Такое решение было принято исполнительным комитетом Львовского горсовета.

"В первую очередь, мы хотим помочь тому бизнесу, который закрылся, перепрофилироваться на этот период. Кто-то может перейти в онлайн-формат, например, взять какую-то новую нишу, и мы готовы в этом случае помочь. Большинство мероприятий для желающих перепрофилироваться, предприятий происходить в Центре поддержки предпринимательства. Второй блок - это помощь малому и среднему бизнесу, у которого есть ряд отдельных льгот, которые были предоставлены, в частности, освобождение от арендной платы в коммунальных помещениях. Третий блок касается помощи туристическому бизнесу, в частности, прекращение взыскания туристического сбора, а также решение разработать антикризисную и маркетинговую стратегию после завершения карантина, чтобы помочь развить внутренний туризм. И четвертый - отсрочка уплаты паевого участия для застройщиков", - рассказал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

По подсчетам департамента экономического развития, сумма потерь в городской бюджет за освобождение предприятий от арендной платы за землю до конца апреля составит около 12,5 млн грн.

Отменяется уплата арендной платы за землю на время карантина. Ориентировочно, до конца апреля сумма составит более 12 млн грн потерь в городской бюджет.

Также речь идет об освобождении предпринимателей от арендной платы за пользование отдельными конструктивными элементами благоустройства (в частности, летними площадками, аттракционами и временными архитектурными формами) и размещение наружной рекламы, а также освобождение от уплаты туристического сбора. К тому же, на обращение застройщиков, город переносит уплате паевого участия.

Львов также обновляет механизм возмещения процентов предпринимателям на закупку оборудования: вводится новый механизм - возмещение процентов по кредитам, привлеченным на закупку оборудования.

Центром поддержки предпринимательства будет проведен ряд мероприятий и вебинаров, призванных на оказание помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса во время карантина.

Напомним, во Львовской области появилось еще семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 99 человек.