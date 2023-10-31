Для підготовки українських пілотів на F-16 потрібно 5-9 місяців - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щоб підготувати українських пілотів для управління винищувачами F-16, необхідно 5-9 місяців. Про це під час брифінгу у Пентагоні повідомив речник міноборони США Пет Райдер, пише УНН.
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"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", - заявив Райдер.
Доповнення
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував в ефірі телемарафону, як триває навчання українських пілотів з опанування винищувачів F-16. Зокрема він зазначив, що тренування на самих винищувачах, Україна не може коментувати раніше партнерів.
За словами Ігната, початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16 пов’язаний з різноманітними етапами підготовки.
Нагадаємо
Українські пілоти, які навчаються керувати літаками F-16, вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів.