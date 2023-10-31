Для подготовки украинских пилотов на F-16 нужно 5-9 месяцев - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Чтобы подготовить украинских пилотов для управления истребителями F-16, необходимо 5-9 месяцев. Об этом во время брифинга в Пентагоне сообщил представитель минобороны США Пэт Райдер, пишет УНН.
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"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", - заявил Райдер.
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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал в эфире телемарафона, как продолжается обучение украинских пилотов по освоению истребителей F-16. В частности он отметил, что тренировки на самих истребителях, Украина не может комментировать ранее партнеров.
По словам Игната, начало учений украинских пилотов на истребителях F-16 связано с различными этапами подготовки.
Напомним
Украинские пилоты, которые обучаются управлять самолетами F-16, уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.