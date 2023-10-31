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Для подготовки украинских пилотов на F-16 нужно 5-9 месяцев - Пентагон

Киев • УНН

 • 41362 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Чтобы подготовить украинских пилотов для управления истребителями F-16, необходимо 5-9 месяцев. Об этом во время брифинга в Пентагоне сообщил представитель минобороны США Пэт Райдер, пишет УНН.

Для подготовки украинских пилотов на F-16 нужно 5-9 месяцев - Пентагон

Цитата 

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку", - заявил Райдер.

Дополнение

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал в эфире телемарафона, как продолжается обучение украинских пилотов по освоению истребителей F-16. В частности он отметил, что тренировки на самих истребителях, Украина не может комментировать ранее партнеров.

По словам Игната, начало учений украинских пилотов на истребителях F-16 связано с различными этапами подготовки.

Напомним

Украинские пилоты, которые обучаются управлять самолетами F-16, уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.

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