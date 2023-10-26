Ігнат прокоментував початок навчань на F-16: в кожного українського пілота індивідуальна програма

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував в ефірі телемарафону, як триває навчання українських пілотів з опанування винищувачів F-16. Зокрема він зазначив, що тренування на самих винищувачах, Україна не може коментувати раніше партнерів. Про це повідомляє УНН.