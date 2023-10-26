Ігнат прокоментував початок навчань на F-16: в кожного українського пілота індивідуальна програма
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував в ефірі телемарафону, як триває навчання українських пілотів з опанування винищувачів F-16. Зокрема він зазначив, що тренування на самих винищувачах, Україна не може коментувати раніше партнерів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Ігната, початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16 пов’язаний з різноманітними етапами підготовки.
"Хтось ще проходить мовні речі, хтось уже завершує підготовку на тренажері і готується пересісти в літак", – розповів Юрій Ігнат.
Що стосується тренування саме на F-16 – цю інформацію Україна не може коментувати попереду своїх партнерів, зауважив речник Повітряних сил.
"Сталося це чи ні – ми дізнаємось коли наші льотчики опублікують фото з кабіни літака після вдалого вильоту”, - пояснив Ігнат.
Він додав, що має бути узгоджена позиція щодо того чи іншого процесу.
Раніше УНН повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Українські пілоти вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів.