Игнат прокомментировал начало учений на F-16: у каждого украинского пилота индивидуальная программа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал в эфире телемарафона, как продолжается обучение украинских пилотов по освоению истребителей F-16. В частности он отметил, что тренировки на самих истребителях, Украина не может комментировать ранее партнеров. Об этом сообщает УНН.
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По словам Игната, начало учений украинских пилотов на истребителях F-16 связано с различными этапами подготовки.
"Кто-то еще проходит языковые вещи, кто-то уже завершает подготовку на тренажере и готовится пересесть в самолет", – рассказал Юрий Игнат.
Что касается тренировки именно на F-16 – эту информацию Украина не может комментировать впереди своих партнеров, заметил спикер Воздушных сил.
"Произошло это или нет – мы узнаем когда наши летчики опубликуют фото из кабины самолета после удачного вылета”, - пояснил Игнат.
Он добавил, что должна быть согласованная позиция по тому или иному процессу.
Ранее УНН сообщал, что в Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. Украинские пилоты уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.