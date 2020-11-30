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Для НАТО важлива роль Туреччини на Кавказі — генерал США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Євросоюзу і НАТО не вдалося контролювати ситуацію з безпекою на Кавказі, тому конфлікт в Нагірному Карабасі почався наново. Таку думку в ефірі ТК "Дім" висловив американський генерал, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес, передає УНН.

“А тепер є російські миротворці в Азербайджані, Вірменії та Грузії. Це ціна, яку ми платимо за відсутність конкуренції. Ми повинні щось придумати — як посилити цю конкуренцію. Я схвалюю, що Туреччина відіграє більш напористу роль в регіоні і як і раніше рішуче виступає за вступ Грузії в НАТО, а також розвиває дедалі тісніші відносини з Україною”, — сказав Ходжес.

За його словами, це говорить про важливість Туреччини в Чорноморському регіоні і на Кавказі, а також чому США необхідно “оновити або виправити відносини з Туреччиною”, щоб почати “довірчі відносини”.

“Нам потрібно, щоб Туреччина відігравала вирішальну роль для НАТО в регіоні не тільки для стримування Росії, але і як захист проти Ірану та Ісламської держави. Ми повинні бути обережні, щоб не зробити неправильних висновків, що визначають характер конфлікту в Нагірному Карабасі”, — вважає американський генерал.

Він також переконаний, що країни Заходу повинні більше приділяти уваги ситуації в Чорноморському регіоні, як в сфері інвестицій, так і в сфері безпеки.

Як повідомляв УНН, в НАТО побачили посилення позицій РФ після подій в Нагірному Карабасі і Білорусі. На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу, яке пройде 1-2 грудня в форматі відеоконференції, НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі.

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