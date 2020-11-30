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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24182 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82311 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101686 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117776 просмотра

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Для НАТО важна роль Турции на Кавказе — генерал США

Для НАТО важна роль Турции на Кавказе — генерал США

Киев  •  УНН

 • 13254 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Евросоюзу и НАТО не удалось контролировать ситуацию с безопасностью на Кавказе, поэтому конфликт в Нагорном Карабахе начался заново. Такое мнение в эфире ТК “Дом” высказал американский генерал, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает УНН.

“А теперь есть российские миротворцы в Азербайджане, Армении и Грузии. Это цена, которую мы платим за отсутствие конкуренции. Мы должны что-то придумать — как усилить эту конкуренцию. Я одобряю, что Турция играет более напористую роль в регионе и по-прежнему решительно выступает за вступление Грузии в НАТО, а также развивает все более тесные отношения с Украиной”, — сказал Ходжес.

По его словам, это говорит о важности Турции в Черноморском регионе и на Кавказе, а также почему США необходимо “обновить или исправить отношения с Турцией”, чтобы начать “доверительные отношения”.

“Нам нужно, чтобы Турция играла решающую роль для НАТО в регионе не только для сдерживания России, но и как защита против Ирана и Исламского государства. Мы должны быть осторожны, чтобы не сделать неправильных выводов, определяющих характер конфликта в Нагорном Карабахе”, — считает американский генерал.

Он также убежден, что страны Запада должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности.

Как сообщал УНН, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.

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