Для НАТО важна роль Турции на Кавказе — генерал США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Евросоюзу и НАТО не удалось контролировать ситуацию с безопасностью на Кавказе, поэтому конфликт в Нагорном Карабахе начался заново. Такое мнение в эфире ТК “Дом” высказал американский генерал, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, передает УНН.
“А теперь есть российские миротворцы в Азербайджане, Армении и Грузии. Это цена, которую мы платим за отсутствие конкуренции. Мы должны что-то придумать — как усилить эту конкуренцию. Я одобряю, что Турция играет более напористую роль в регионе и по-прежнему решительно выступает за вступление Грузии в НАТО, а также развивает все более тесные отношения с Украиной”, — сказал Ходжес.
По его словам, это говорит о важности Турции в Черноморском регионе и на Кавказе, а также почему США необходимо “обновить или исправить отношения с Турцией”, чтобы начать “доверительные отношения”.
“Нам нужно, чтобы Турция играла решающую роль для НАТО в регионе не только для сдерживания России, но и как защита против Ирана и Исламского государства. Мы должны быть осторожны, чтобы не сделать неправильных выводов, определяющих характер конфликта в Нагорном Карабахе”, — считает американский генерал.
Он также убежден, что страны Запада должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности.
Как сообщал УНН, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.