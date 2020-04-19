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Для ліквідації лісових пожеж у Житомирській області залучено пожежний потяг - ДСНС

Для ліквідації лісових пожеж у Житомирській області залучено пожежний потяг - ДСНС

Київ • УНН

 • 22001 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Для ліквідації лісових пожеж на території Житомирської області залучено авіацію та пожежний потяг. Про це на брифінгу в неділю повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

"Для ліквідації пожежі на територію Житомирської області залучено 960 осіб та понад 150 одиниць техніки. З них від ДСНС 185 чоловік особового складу і 43 одиниці техніки. На даному часі працює пожежна авіація. Крім того, залучений пожежний потяг Укрзалізниці", - сказав Демчук.

З його слів, було також мобілізовано сили і засоби лісогосподарських підприємств інших регіонів України.

"Додатково для допомоги у ліквідації пожеж на території лісових масивів Житомирської області ДСНС 18 квітня залучено з Івано-Франківської і Тернопільської областей додатковий особовий склад та пожежну техніку. Роботи продовжуються у цілодобовому режимі", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ДСНС пояснили причину довготривалого гасіння пожежі на Житомирщині.

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