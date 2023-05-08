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Для громад презентували “Книгу ДІЙ”: активісти фіксуватимуть плани, мрії, майбутні проєкти

Київ • УНН

 • 1808690 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У селі Потапці на Черкащині презентували “Книгу ДІЙ” - велику книгу-екслібрис розміром 40 на 60 см, вагою близько 15 кг з чистими сторінками. Туди представники громад, місцеві мешканці, активісти можуть вписувати свої плани, майбутні проєкти та ідеї з відновлення регіонів після перемоги. Книга “їздитиме” різними регіонами України: у травні буде на Київщині й Вінниччині, пізніше “завітає” на Хмельниччину й Волинь, передає УНН.

Цитата

“Ідея проєкту – зафіксувати плани з відновлення та розвитку громад і стимулювати українців їх втілити. Адже провівши кілька років поспіль низку грантових конкурсів, знаю з власного досвіду: формулювання своїх ідей і переведення їх у текстовий, а особливо паперовий формат, – уже важлива частина реалізації”, – прокоментувала Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”.

Деталі

“Книгу ДІЙ” Тетяна Волочай разом з колегами презентувала під час запуску нового сезону грантового конкурсу “Час діяти, Україно!”, який відбувся в креативному просторі в с. Потапці. Торік на місці Potaptsi HUB була стара закинута бібліотека. Зараз тут – нові меблі, книги, ремонт. А головне – люди та їхні ініціативи: від плетіння маскувальних сіток, проведення майстер-класів до репетицій хору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 7 млн грн на громади: стартував новий сезон грантового конкурсу для проєктів у регіонах “Час діяти, Україно!”

“Коли ми почули про грантовий конкурс, то просто почали діяти. Нас захопив сам процес. Ми почали описувати проєкт – і вже побачили в своїй уяві нові столи, стільці, навіть літературу, яка стоятиме на полицях. Усвідомили: якщо тут не вдасться отримати кошти, то будемо шукати підтримки ще, адже проєкт уже є. Тож з власного досвіду знаємо, наскільки важливо зробити перший крок – і просто усвідомити, сформулювати свої цілі. Бо далі вже мозок шукатиме, як це втілити. Тож ми дуже раді приймати в себе презентацію “Книги ДІЙ” і сподіваємося, що це надихне інших діяти”, – розповіла Людмила Горденко, керівниця проєкту Potaptsi HUB.

Після поїздок книги Україною організатори конкурсу “Час діяти, Україно!” створять мапу мрій громад. Восени обіцяють презентувати результати проєкту.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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