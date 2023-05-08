Для громад презентовали "Книгу ДЕЙСТВИЙ": активисты будут фиксировать планы, мечты, будущие проекты

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“Идея проекта – зафиксировать планы по восстановлению и развитию громад и стимулировать украинцев их воплотить. Ведь проведя несколько лет подряд ряд грантовых конкурсов, знаю по собственному опыту: формулировка своих идей и перевод их в текстовый, а особенно бумажный формат, – уже важная часть реализации”, – прокомментировала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаді”.

Детали

“Книгу ДЕЙСТВИЙ” Татьяна Волочай вместе с коллегами презентовала во время запуска нового сезона грантового конкурса “Время действовать, Украина!”, который состоялся в креативном пространстве в с. Потапци. В прошлом году на месте Potaptsi HUB была старая заброшенная библиотека. Сейчас здесь – новая мебель, книги, ремонт. А главное – люди и их инициативы: от плетения маскировочных сеток, проведения мастер-классов до репетиций хора.

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“Когда мы услышали о грантовом конкурсе, то просто начали действовать. Нас захватил сам процесс. Мы начали описывать проект – и уже увидели в своем воображении новые столы, стулья, даже литературу, которая будет стоять на полках. Осознали: если здесь не удастся получить средства, то будем искать поддержки еще, ведь проект уже есть. Поэтому по собственному опыту знаем, насколько важно сделать первый шаг – и просто осознать, сформулировать свои цели. Потому что дальше уже мозг будет искать, как это воплотить. Поэтому мы очень рады принимать у себя презентацию “Книги ДЕЙСТВИЙ” и надеемся, что это вдохновит других действовать”, – рассказала Людмила Горденко, руководитель проекта Potaptsi HUB.

После поездок книги по Украине организаторы конкурса “Время действовать, Украина!” создадут карту мечтаний громад. Осенью обещают презентовать результаты проекта.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.