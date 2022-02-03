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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Дійсність виборів мера Кличка та Київради під загрозою через фальсифікації: адвокат розповів про стан розгляду справи

Дійсність виборів мера Кличка та Київради під загрозою через фальсифікації: адвокат розповів про стан розгляду справи

Київ • УНН

 • 15570 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Оболоні розслідують злочини пов'язані з фальсифікаціями виборів та використанням сіток Вадима Столара депутатами від партії УДАР Чорнієм Богданом та Смирновою Мирославою, передає УНН.

Деталі

Ініціював перевірку виборчих документів 118 номер списку київської партії “Удар” Олександр Шевченко. “Зараз піднімаємо всі документи щодо виборів, благо оригінали з порушеннями я передбачливо склав у банківський осередок і в бій”, — написав Шевченко у себе у Фейсбуці.

Суд дав доступ до основних речових доказів, а саме: сфальсифікованих бюлетнів.

Днем раніше на своїй сторінці у Фейсбук адвокат та радник мера Олексій Шевчук виклав наступний стан справи: “Сьогодні на виконання ухвали суду у справі про фальсифікацію результатів виборів, ми почали ознайомлюватись з виборчою документацією.

Оболонська районна адміністрація, як могла покривала осіб, які вкрали у нас з вами перемогу, і майже пів року генерувала відписки на наші звернення про ознайомлення з виборчою документацією, яка міститься в архіві адміністрації.
Але після того як наші звернення перетворились в ухвалу суду, Оболонська адміністрація перестала порушувати закон і все ж надала нашим адвокатам можливість ознайомитись з бюлетенями”.

Під час перевірки наданих доказів були виявлені численні фальсифікації на користь ударівців Чорнія Богдана та Смирнової Мирослави за рахунок крадіжки голосів інших кандидатів по партії, що балотувались.

“Зараз ми відкрили усі виборчі бюлетні в Оболоні. Серед документації відверто недійсні бюлетні пачками вкладені за проплачених кандидатів . На фото документи вкладені за одного нашого кандидата на ім‘я Богданчик, якого тягнув Дмитрик”, — написав на своїй Олексій Шевчук.

Також в мережі були викладені докази — підроблені бюлетні, які вночі в жовтні 2020 року порушники намагались приховати.

На бюлетні чітко видно, що голос за Олексія Шевчука було вкрадено на користь креатури Ігоря Ніконова Богадана Чорнія. Є інформація, що бюлетні малювали прямо на колінах та вкидали порожні.

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