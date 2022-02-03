Действительность выборов мэра Кличко и Киевсовета под угрозой из-за фальсификаций: адвокат рассказал о состоянии рассмотрения дела

Детали

Инициировал проверку избирательных документов 118 номер списка киевской партии “Удар” Александр Шевченко. “Сейчас поднимаем все документы по выборам, благо оригиналы с нарушениями я предусмотрительно положил в банковскую ячейку и в бой”, — написал Шевченко у себя в Фейсбуке.

Суд дал доступ к основным вещественным доказательствам, а именно: сфальсифицированным бюллетеням.

Днем ранее на своей странице в Фейсбук адвокат и советник мэра Алексей Шевчук изложил следующее состояние дела: “Сегодня во исполнение постановления суда по делу о фальсификации результатов выборов, мы начали знакомиться с избирательной документацией.

Оболонская районная администрация, как могла покрывала лиц, которые украли у нас с вами победу, и почти пол года генерировала отписки на наши обращения об ознакомлении с избирательной документацией, которая содержится в архиве администрации.

Но после того как наши обращения превратились в постановление суда, Оболонская администрация перестала нарушать закон и все же предоставила нашим адвокатам возможность ознакомиться с бюллетенями”.

Во время проверки предоставленных доказательств были выявлены многочисленные фальсификации в пользу ударовцев Чорния Богдана и Мирославы Смирновой за счет воровства голосов других кандидатов по партии, которые баллотировались.

"Сейчас мы открыли все избирательные бюллетени в Оболони. Среди документации откровенно недействительные бюллетени пачками вложены за проплаченных кандидатов. На фото документы вложены за одного нашего кандидата по имени Богданчик, которого тянул Дима”, — написал на своей Алексей Шевчук.

Также в сети были выложены доказательства — поддельные бюллетени, которые ночью в октябре 2020 года нарушители пытались скрыть.

На бюллетене отчетливо видно, что голос за Алексея Шевчука был украден в пользу креатуры Игоря Никонова Богадана Чорния. Есть информация, что бюллетени рисовали прямо на коленях и вбрасывали пустые.