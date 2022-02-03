Действительность выборов мэра Кличко и Киевсовета под угрозой из-за фальсификаций: адвокат рассказал о состоянии рассмотрения дела

ukru
15 марта, 19:03 • 102651 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134113 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112341 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102076 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100123 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87447 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120241 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125656 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127058 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 20448 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 32005 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 34338 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 51120 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15284 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120241 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120464 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258479 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287933 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103730 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125656 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110439 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127782 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129881 просмотра
Актуальное
Действительность выборов мэра Кличко и Киевсовета под угрозой из-за фальсификаций: адвокат рассказал о состоянии рассмотрения дела

Действительность выборов мэра Кличко и Киевсовета под угрозой из-за фальсификаций: адвокат рассказал о состоянии рассмотрения дела

Киев • УНН

 • 15565 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Оболони расследуют преступления связаны с фальсификациями выборов и использованием сеток Вадима Столара депутатами от партии УДАР Чорнием Богданом и Мирославой Смирновой, передает УНН.

Детали

Инициировал проверку избирательных документов 118 номер списка киевской партии “Удар” Александр Шевченко. “Сейчас поднимаем все документы по выборам, благо оригиналы с нарушениями я предусмотрительно положил в банковскую ячейку и в бой”, — написал Шевченко у себя в Фейсбуке.

Суд дал доступ к основным вещественным доказательствам, а именно: сфальсифицированным бюллетеням.

Днем ранее на своей странице в Фейсбук адвокат и советник мэра Алексей Шевчук изложил следующее состояние дела: “Сегодня во исполнение постановления суда по делу о фальсификации результатов выборов, мы начали знакомиться с избирательной документацией.

Оболонская районная администрация, как могла покрывала лиц, которые украли у нас с вами победу, и почти пол года генерировала отписки на наши обращения об ознакомлении с избирательной документацией, которая содержится в архиве администрации.

Но после того как наши обращения превратились в постановление суда, Оболонская администрация перестала нарушать закон и все же предоставила нашим адвокатам возможность ознакомиться с бюллетенями”.

Во время проверки предоставленных доказательств были выявлены многочисленные фальсификации в пользу ударовцев Чорния Богдана и Мирославы Смирновой за счет воровства голосов других кандидатов по партии, которые баллотировались.

"Сейчас мы открыли все избирательные бюллетени в Оболони. Среди документации откровенно недействительные бюллетени пачками вложены за проплаченных кандидатов. На фото документы вложены за одного нашего кандидата по имени Богданчик, которого тянул Дима”, — написал на своей Алексей Шевчук.

Также в сети были выложены доказательства — поддельные бюллетени, которые ночью в октябре 2020 года нарушители пытались скрыть.

На бюллетене отчетливо видно, что голос за Алексея Шевчука был украден в пользу креатуры Игоря Никонова Богадана Чорния. Есть информация, что бюллетени рисовали прямо на коленях и вбрасывали пустые.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы