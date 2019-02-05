Дієтолог розповіла, які фрукти корисніші для українців

"Наразі в супермаркетах дуже велика кількість екзотичних фруктів, овочів, ягід. Їхні ціни як правило дуже високі, особливо взимку. Вони смачні й безумовно є корисними, але вже наукою доведено, що найкраще для нашого організму, системи травлення, метаболізму підходять ті продукти, які вирощенні в місцевих регіонах", - зазначила медик.



За її словами, це зумовлено тим, що їх вживали наші предки, наш організм еволюційно пристосувався до перетравлення і засвоєння речовин які є в українських фруктах.



При цьому вона додала, що екзотичні фрукти дорожчі бо їх транспортують з далеку, а не тому що вони корисніші. Також їх обробляють певними хімічними речовинами, газом, іонізуючим промінням, для того, щоб вони не зіпсувалися під час дороги, можуть викликати алергію, через нестачу певних елементів для їх засвоєння. Тому краще всього якщо ми будемо споживати наші фрукти.



"В першу чергу це ягоди: ожина, чорниця, обліпиха, через велику кількість поживних речовин, вони мають протизапальні, противірусні властивості. Позитивно впливають на імунну систему людини, кишківник, бо містять унікальні хімічні сполуки поліфеноли. Дуже корисні яблука, їх треба їсти зі шкіркою яка вже доведено багатьма дослідженнями захищає від раку молочної залози, обов’язково мають бути сливи. Потім на другому місці фрукти, а потім інколи цитрусові",- розповіла Скиталінська.



Нагадаємо, амінокислоти із неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.