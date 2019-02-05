Диетолог рассказала, фрукты полезнее для украинцев

"Сейчас в супермаркетах очень большое количество экзотических фруктов, овощей, ягод. Их цены обычно очень высокие, особенно зимой. Они вкусные и безусловно полезны, но уже наукой доказано, что лучше для нашего организма, пищеварительной системы, метаболизма подходят те продукты, которые выращины в местных регионах", - отметила медик.



По ее словам, это обусловлено тем, что их употребляли наши предки, наш организм эволюционно приспособился к перевариванию и усвоению веществ, которые есть в украинском фруктах.



При этом она добавила, что экзотические фрукты дороже потому что их транспортируют издалека, а не потому что они полезны. Также их обрабатывают определенными химическими веществами, газом, ионизирующим лучами, для того, чтобы они не испортились во время дороги, которые могут вызвать аллергию, из-за нехватки определенных элементов для их усвоения. Поэтому лучше всего если мы будем потреблять наши фрукты.



"В первую очередь это ягоды: ежевика, черника, облепиха, из-за большого количества питательных веществ, они противовоспалительные, противовирусные свойства. Положительно влияют на иммунную систему человека, кишечник, поскольку содержат уникальные химические соединения полифенолы. Очень полезны яблоки, их надо есть с кожурой которая уже доказано многими исследованиями защищает от рака молочной железы, обязательно должны быть сливы. затем на втором месте фрукты, а потом иногда цитрусовые", - рассказала Скиталинская.



Напомним, аминокислоты с непрочных нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.