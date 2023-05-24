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"Дія" може з'явитися ще на двох континентах: співпрацюватимуть із Замбією і Колумбією

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Ще на двох континенах можуть впровадити "Дію", робота йде з Колумбією і Замбією. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram за підсумками саміту Diia in DC у Вашингтоні, пише УНН.

Цитата

"Працюємо над впровадженням "Дії" ще на двох континентах. Співпрацюватимемо з Колумбією і Замбією. Вивчатимемо можливості, щоб поділитися досвідом цифрової трансформації з цими країнами", - написав Федоров, вказавши, що про це на саміті розповіла Саманта Пауер, адміністратор USAID, організації, що є надійними партнерами у цій справі.

Далі, з його слів, - більше.

"Ведемо перемовини щодо експорту "Дії" з 10 державами, кілька з яких підтримує USAID", - зазначив віце-прем'єр.

Деталі

Зі слів Федорова, "Дія" - це 19 мільйонів користувачів, 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штучний інтелект у "Дії": у сервіс можуть додати віртуального помічника

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