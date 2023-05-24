"Дія" может появиться еще на двух континентах: будут сотрудничать с Замбией и Колумбией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Еще на двух континенах могут внедрить "Дія", работа идет с Колумбией и Замбией. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram по итогам саммита Diia in DC в Вашингтоне, пишет УНН.
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"Работаем над внедрением "Дія" еще на двух континентах. Будем сотрудничать с Колумбией и Замбией. Будем изучать возможности, чтобы поделиться опытом цифровой трансформации с этими странами", - написал Федоров, указав, что об этом на саммите рассказала Саманта Пауэр, администратор USAID, организации, являющейся надежными партнерами в этом деле.
Далее, по его словам, - больше.
"Ведем переговоры по экспорту "Дія" с 10 государствами, несколько из которых поддерживает USAID", - отметил вице-премьер.
Детали
По словам Федорова, "Дія" - это 19 миллионов пользователей, 14 документов и 30 сервисов в несколько кликов в смартфоне.
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