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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Дивись тільки ТОПові фільми та серіали у нових пакетах Volia

Київ • УНН

 • 30470 перегляди

З 1 листопада компанія оновила тарифні плани для інтернету й телебачення. Відтепер нові абоненти можуть вибрати з чотирьох пакетів саме той, який найкраще відповідатиме їхнім інтересам: “Базовий”, “Релакс”, “Сімейний” або ж “Преміум”.

Дивись тільки ТОПові фільми та серіали у нових пакетах Volia

У пакетах будуть доступні такі рейтингові шоу, як “Маска” та “МастерШеф”, популярні серіали і прем’єри — такі як “Кріпосна” або ж “Сувенір з Одеси” та велика кількість світових і вітчизняних кінохітів — “Доктор Стрендж”, новий “Світ Юрського періоду” або “Мої думки тихі”. Крім того, Volia TV надає доступ до футбольних трансляцій Ліги чемпіонів та інших єврокубків, а також майже всіх топових футбольних чемпіонатів.

У пакеті “Базовий” з високошвидкісним інтернетом зібрано 93 популярних ТВ-канали та 8 тисяч найкращих світових фільмів і серіалів у онлайн-кінотеатрі Volia TV. Абоненти зможуть переглянути не лише найкращі національні канали, а й насолодитися іноземними в різних категоріях — “Музичні”, “Розважальні”, “Спортивні” тощо. Серед них є і улюблені телешоу онлайн: “Холостячка”, “Співають всі”, “Танці з зірками”, “Світ навиворіт”, “Орел і решка” тощо.

Пакет “Релакс” з високошвидкісним інтернетом — це 99 топових каналів, зібраних відповідно до потреб молодої аудиторії, а також доступ до найбільшого онлайн-кінотеатру, який налічує понад 10 тисяч фільмів і серіалів. Серед них є контент відомого онлайн-кінотеатру Start із популярними серіалами “Колишні”, “Гранд”, “Утриманки”, а також культовими стрічками “Анна”, “Медіатор”, “Пара з майбутнього”, “Брати поза грою” та іншими. Якщо хочете ввечері відпочити за переглядом захопливого відеоконтенту, це саме ваш вибір.

Третій пакет, “Сімейний” з високошвидкісним інтернетом, стане у пригоді тим, хто потребує різнопланового контенту для всієї родини, адже містить найбільший онлайн-кінотеатр сімейних фільмів від Disney (і майже всю колекцію фільмів від Marvel). Діти можуть насолодитися такими кінохітами, як “Аладдін”, “Рая та останній дракон”, “Дулітл”, “Гаррі Поттер”, “Думками навиворіт” тощо. У пакеті також близько 110 популярних каналів для дітей і дорослих, а серед відеоконтенту ви знайдете відомі кінострічки від Pixar, Dreamworks, Universal Pictures, FOX, Abc, 20th Century Studios і Paramount.

І останній пакет, “Преміум” з високошвидкісним інтернетом, включає абсолютно всі пропозиції Volia. Тобто це 148 каналів і повний доступ до одного з найбільших українських онлайн-кінотеатрів.

За потреби ви можете підключити додатковий пакет для будь-якої з пропозицій: “Дитячий”, “Футбол”, “ТОП фільми” або “ТОП серіали”. Нововведення стосуються не лише змісту, а й процесу оплати. Відтепер абонентам не нараховується мінус, а платять вони лише тоді, коли користуються сервісом. Зауважимо, що одним із бонусів будь-якого пакета є можливість переглядати улюблений контент на трьох екранах одночасно завдяки додатку Volia TV.

“Ми ретельно проаналізували вподобання нашої аудиторії та розробили унікальні пропозиції, які відповідатимуть інтересам наших клієнтів. Навіть більше, в одному пакеті ви отримуєте топовий контент, високоякісний інтернет і доступ до одного з найбільших онлайн-кінотеатрів в Україні за лояльними цінами. Ми заощаджуємо не лише кошти клієнтів, а і їхній час: відтепер немає потреби шукати улюблений фільм на піратських сайтах, адже на Volia TV є якісний та ліцензійний контент”, — прокоментував Святослав Горбань, заступник генерального директора, головний комерційний директор “Датагруп — Volia”.

Нові пропозиції є унікальними на українському ринку, адже жоден інший провайдер не надає таких комплексних рішень.

Нагадаємо, за результатами дослідження міжнародної компанії nPerf, Volia є одним із найшвидших провайдерів інтернету, адже швидкість досягає 100 Мбіт/с, а в деяких регіонах — до 1 Гбіт/с. Компанія також здобула престижну українську премію Telecom Awards 2021 у номінації “Кращий національний постачальник лінійного телеконтенту”.

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