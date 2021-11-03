Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia

В пакетах будут доступны такие рейтинговые шоу, как “Маска” и “МастерШеф”, популярные сериалы и премьеры — такие как “Крепостная” или “Сувенир из Одессы” и большое количество мировых и отечественных кинохитов — “Доктор Стрэндж”, новый “Мир Юрского периода” или “Мои мысли тихие”. Кроме того, Volia TV предоставляет доступ к футбольным трансляциям Лиги чемпионов и других еврокубков, а также почти ко всем топовым футбольным чемпионатам.

В пакете “Базовый” с высокоскоростным интернетом собрано 93 популярных ТВ-канала и 8 тысяч лучших мировых фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Volia TV. Абоненты смогут пересмотреть не только лучшие национальные каналы, но и насладиться иностранными в разных категориях — “Музыкальные”, “Развлекательные”, “Спортивные”. Среди них есть и любимые телешоу онлайн: “Холостячка”, “Поют все”, “Танцы со звездами”, “Мир наизнанку”, “Орел и решка” и т. д.

Пакет “Релакс” с высокоскоростным интернетом — это 99 топовых каналов, которые соответствуют потребностям молодой аудитории, а также предоставляют доступ к крупнейшему онлайн-кинотеатру, насчитывающему более 10 тысяч фильмов и сериалов. Среди них контент известного онлайн-кинотеатра Start с популярными сериалами “Бывшие”, “Гранд”, “Содержанки”, а также культовыми лентами “Анна”, “Медиатор”, “Пара из будущего”, “Братья вне игры” и др. Если хотите вечером отдохнуть за просмотром увлекательного видеоконтента, это именно ваш выбор.

Третий пакет, “Семейный” с высокоскоростным интернетом, подойдет тем, кто нуждается в разноплановом контенте для всей семьи, так как содержит самый большой онлайн-кинотеатр семейных фильмов от Disney (и почти всю коллекцию фильмов от Marvel). Дети могут насладиться такими кинохитами, как “Аладдин”, “Райя и последний дракон”, “Дулиттл”, “Гарри Поттер”, “Мыслями наизнанку” и др. В пакете также около 110 популярных каналов для детей и взрослых, а среди видеоконтента вы найдете известные киноленты от Pixar, Dreamworks, Universal Pictures, FOX, Abc, 20th Century Studios и Paramount.

И последний пакет, “Премиум” с высокоскоростным интернетом, включает абсолютно все предложения Volia. То есть это 148 каналов и полный доступ к одному из крупнейших украинских онлайн-кинотеатров.

При необходимости вы можете подключить дополнительный пакет для любого из предложений: “Детский”, “Футбол”, “ТОП фильмы” или “ТОП сериалы”. Нововведения касаются не только содержания, но и процесса оплаты. Теперь абонентам не начисляется минус, а платят они только тогда, когда пользуются сервисом. Заметим, что одним из бонусов любого пакета является возможность просматривать любимый контент на трех экранах одновременно благодаря приложению Volia TV.

“Мы тщательно проанализировали предпочтения нашей аудитории и разработали уникальные предложения, отвечающие интересам наших клиентов. Более того, в одном пакете вы получаете топовый контент, высококачественный интернет и доступ к одному из крупнейших онлайн-кинотеатров в Украине по лояльным ценам. Мы экономим не только средства клиентов, но и их время: теперь нет необходимости искать любимый фильм на пиратских сайтах, ведь на Volia TV есть качественный и лицензионный контент”, — прокомментировал Святослав Горбань, заместитель генерального директора, главный коммерческий директор “Датагруп — Volia”.

Новые предложения уникальные на украинском рынке, ведь ни один другой провайдер не предоставляет таких комплексных решений.

Напомним, по результатам исследования международной компании nPerf, Volia является одним из самых быстрых провайдеров интернета, ведь скорость достигает 100 Мбит/с, а в некоторых регионах — до 1 Гбит/с. Компания также завоевала престижную украинскую премию Telecom Awards 2021 в номинации “Лучший национальный поставщик линейного телеконтента”.