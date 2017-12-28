Диверсійна група бойовиків підірвалася на власних мінах – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Диверсійно-розвідувальна група з числа бойовиків минулої доби підірвалася на власних мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
Д.Гуцуляк повідомив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне командування використовує новорічне перемир’я та дотримання силами АТО умов режиму припинення вогню для інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп.
“Водночас активізація дій противника в районах хаотичного встановлення російськими інженерними підрозділами мінно-вибухових загороджень призводить до зростання втрат серед розвідувальних підрозділів агресора. Минулої доби під час спроби перетнути лінію зіткнення підірвалася на власних мінах диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ”, — розповів він.
Нагадаємо, у Міноборони підтвердили поранення минулої доби двох українських військових у зоні АТО.