Дівчинка потрапила під двометровий сніговий завал на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні в обід рятувальники Харківщини визволили із 20-метрового снігового завалу 12-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“2 березня о 13:33 на номер „101“ надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилась у селі Івашки Золочівського району Харківської області — під час дозвілля дитина, 2006 року народження, потрапила під сніговий завал”, — йдеться у повідомленні.
Як згодом стало відомо, дві дівчинки гуляли біля яру. Одна з них стала на край прірви висотою у 20 м, коли стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тонами снігу.
До прибуття рятувальників місцеві жителі намагались відшукати дитину. Рятувальники за кілька хвилин пошукових робіт під двометровим шаром снігу знайшли дівчину, але вона не дихала. У результаті реанімаційних заходів за 2 хвилини дихання відновилось і дівчинку підняли на гору, де її вже чекала бригада швидкої медичної допомоги.
Як повідомлялося, в Італії на початку лютого двоє людей загинули в результаті сходу лавини на гірськолижному курорті Campo Felice в 120 кілометрах від Риму.
Ще одна людина постраждала, її доставили у лікарню на вертольоті. Всі троє каталися на лижах поза виділених для цього трас.