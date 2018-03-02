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Дівчинка потрапила під двометровий сніговий завал на Харківщині

Дівчинка потрапила під двометровий сніговий завал на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні в обід рятувальники Харківщини визволили із 20-метрового снігового завалу 12-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“2 березня о 13:33 на номер „101“ надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилась у селі Івашки Золочівського району Харківської області — під час дозвілля дитина, 2006 року народження, потрапила під сніговий завал”, — йдеться у повідомленні.

Як згодом стало відомо, дві дівчинки гуляли біля яру. Одна з них стала на край прірви висотою у 20 м, коли стався обвал снігової шапки, і дівчинка впала донизу разом з тонами снігу.

До прибуття рятувальників місцеві жителі намагались відшукати дитину. Рятувальники за кілька хвилин пошукових робіт під двометровим шаром снігу знайшли дівчину, але вона не дихала. У результаті реанімаційних заходів за 2 хвилини дихання відновилось і дівчинку підняли на гору, де її вже чекала бригада швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, в Італії на початку лютого двоє людей загинули в результаті сходу лавини на гірськолижному курорті Campo Felice в 120 кілометрах від Риму.

Ще одна людина постраждала, її доставили у лікарню на вертольоті. Всі троє каталися на лижах поза виділених для цього трас.

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