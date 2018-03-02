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Девочка попала под двухметровый снежный завал в Харьковской области

Девочка попала под двухметровый снежный завал в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня в обед спасатели Харьковской области освободили с 20-метрового снежного завала 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

“2 марта в 13:33 на номер "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло в селе Ивашки Золочевского района Харьковской области — во время досуга ребенок, 2006 года рождения, попала под снежный завал”, — говорится в сообщении.

Как впоследствии стало известно, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.

До прибытия спасателей местные жители пытались отыскать ребенка. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала. В результате реанимационных мероприятий за 2 минуты дыхания возобновилось и девочку подняли из оврага, где уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщалось, в Италии в начале февраля два человека погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте Campo Felice в 120 километрах от Рима.

Еще один человек пострадал, его доставили в больницу на вертолете. Все трое катались на лыжах вне выделенных для этого трасс.

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