Дитячих таборів вистачає лише на 12% школярів. Уряд хоче за п'ять років збільшити цифру у майже 6 разів

Деталі

"Виконання програми дасть змогу... забезпечити оздоровленням та відпочинком в закладах не менше ніж 70 відсотків дітей шкільного віку", - вказують розробники концепції.

Водночас автори документа зауважують: через дороговизну путівок та низький рівень життя населення переважна більшість українських сімей наразі не можуть придбати путівку за повну вартість.

Тож, найоптимальнішим підходом для досягнення наміченої цілі у документі називається фінансування цих послуг за принципом “гроші ходять за дитиною”. Це означатиме, що придбання путівок має відбуватися за гроші з щорічної допомоги з державного та місцевого бюджетів.

При цьому в уряді сподіваються таким чином створити "конкуренцію", залучити представників приватного сектору та інвестиції і - розширити мережу оздоровчих закладів.

Наразі ж, як повідомляється, потужність системи закладів відпочинку і оздоровлення становить "близько 480 тис. місць, що задовольняє потребу в оздоровленні лише 12,1 відсотка дітей шкільного віку". Також автори концепції констатують, що будівництво нових закладів і відновлення тих, що тривалий час не працюють, фактично припинено, а ті, що працюють, потребують модернізації.

Трохи статистики

Загалом же на сьогодні в держреєстрі є 734 заклади для оздоровлення та відпочинку дітей, відзначають автори документа. При цьому щороку кількість закладів, що функціонують, зменшується. Так, за даними місцевих органів виконавчої влади, у 2016 році функціонував 521 заклад, у 2017 році — 507, у 2018 році — 453, у 2019 році — 404. Водночас, через окупацію Криму та частини Донбасу, а також через проведення ООС, як зазначається, недоступно 200 таких закладів, 122 з яких - в Криму.

У 2016 році оздоровленням та відпочинком за кошти державного бюджету забезпечили 14 971 дитину, у 2017 році — 20 033, у 2018 році — 23 007, у 2019 році — 22 700 дітей. Потім для запобігання поширенню COVID-19 було ухвалено рішення про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

А тим часом протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей. За даними Держстату, щороку зменшується кількість дітей віком до 17 років, при цьому рівень їх захворюваності підвищується. Національна академія медичних наук констатує, що 80 відсотків випускників шкіл мають хронічні захворювання. Так, у 2019 році в Україні було зареєстровано 163 886 дітей з інвалідністю, у 2018 році — 161 594, у 2016 році — 156 099, що становить близько 2 відсотків усього дитячого населення країни. У 2017 році кількість дітей, яким вперше було встановлено групу інвалідності, становила 16 424, у 2016 році — 16 311.

Доповнення

Програму хочуть розрахувати на 2021-2025 роки. Виконання програми, як очікується, фінансуватиметься "за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством".