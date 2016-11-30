Дитина у Харкові випила хімічний розчин та потрапила у реанімацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Харкові до реанімації доставили малолітнього хлопчика, який випив хімічний господарчий розчин “Білизна”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
О 15.35 до відділення реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні з отруєнням хлором був доставлений хлопчик, 2015 року народження.
Стан його здоров’я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Встановлено, що хлопчик, перебуваючи вдома, залишився без нагляду дорослих та випив хімічний господарчий розчин “Білизна”.
Обставини події встановлюються.