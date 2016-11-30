Ребенок в Харькове выпил химический раствор и попал в реанимацию

В 15.35 в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы с отравлением хлором был доставлен мальчик, в 2015 года.

Состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Установлено, что мальчик, находясь дома, остался без присмотра взрослых и выпил химический хозяйственный раствор "Белье".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.