Ребенок в Харькове выпил химический раствор и попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове в реанимацию доставили малолетнего мальчика, который выпил химический хозяйственный раствор "Белье". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В 15.35 в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы с отравлением хлором был доставлен мальчик, в 2015 года.
Состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести.
Установлено, что мальчик, находясь дома, остался без присмотра взрослых и выпил химический хозяйственный раствор "Белье".
Обстоятельства происшествия устанавливаются.