Директору Миколаївського облавтодору повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Директору державного підприємства “Миколаївський облавтодор” повідомили про підозру за фактом хабарництва. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, директору державного підприємства “Миколаївський облавтодор” відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” повідомили про підозру за ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
У ході розслідування встановлено, що посадовець неодноразово вимагав 396 тис. гривень хабара у представника юридичної особи, з якою було укладено договір субпідряду на ремонт доріг.
Досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії.