Директору Николаевского облавтодора сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" сообщили о подозрении по факту взяточничества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" сообщили о подозрении по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
В ходе расследования установлено, что чиновник неоднократно требовал 396 тыс. гривен взятки у представителя юридического лица, с которым был заключен договор субподряда на ремонт дорог.
Досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.