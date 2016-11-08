Директору Николаевского облавтодора сообщили о подозрении

Так, директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" сообщили о подозрении по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В ходе расследования установлено, что чиновник неоднократно требовал 396 тыс. гривен взятки у представителя юридического лица, с которым был заключен договор субподряда на ремонт дорог.

Досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.