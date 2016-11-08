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15 марта, 19:03 • 112165 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157964 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132669 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125568 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109939 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104048 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100482 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Директору Николаевского облавтодора сообщили о подозрении

Директору Николаевского облавтодора сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 8116 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" сообщили о подозрении по факту взяточничества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, директору государственного предприятия "Николаевский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" сообщили о подозрении по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В ходе расследования установлено, что чиновник неоднократно требовал 396 тыс. гривен взятки у представителя юридического лица, с которым был заключен договор субподряда на ремонт дорог.

Досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.

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