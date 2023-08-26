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Директор Британського музею пішов у відставку через викрадені артефакти

Директор Британського музею пішов у відставку через викрадені артефакти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Директор Британського музею Хартвіг Фішер пішов у відставку в п'ятницю після того, як поліція почала розслідування про викрадення численних артефактів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Повідомлялося, що низка предметів із колекції музею були вкрадені два роки тому, включаючи дорогоцінні камені та ювелірні вироби багатовікової давності.

Цитата

«Очевидно, що Британський музей не відреагував настільки вичерпно, як мав би, на попередження у 2021 році та на проблему, яка зараз повністю виникла. Відповідальність за цю невдачу в кінцевому рахунку повинна лежати на керівнику», — сказав Фішер.

Доповнення

Фішер родом з Німеччини і був першим керівником музею не з Британії за понад два століття.

За даними музею, викрадені предмети включали золото, ювелірні вироби та напівдорогоцінне каміння, датовані 15 століттям до нашої ери до 19 століття нашої ери.

Столична поліція Лондона заявила в четвер, що опитала чоловіка щодо повідомлених крадіжок, і музей заявив, що вживає судових заходів проти тієї ж особи.

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Британський музей є однією з найвідоміших галерей у світі, але в останні роки він зазнав тиску, щоб зайнятися спадщиною предметів, які були придбані за часів Британської імперії.

Раніше повідомлялося, що через викрадення експонатів із Британського музею був звільнений відповідальний працівник.

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