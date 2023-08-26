Директор Британского музея ушел в отставку из-за похищенных артефактов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Директор Британского музея Хартвиг Фишер ушел в отставку в пятницу после того, как полиция начала расследование о похищении многочисленных артефактов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Сообщалось, что ряд предметов из коллекции музея были украдены два года назад, включая драгоценные камни и ювелирные изделия многовековой давности.
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«Очевидно, что Британский музей не отреагировал столь исчерпывающе, как должен был бы, на предупреждение в 2021 году и на проблему, которая сейчас полностью возникла. Ответственность за эту неудачу в конечном счете должна лежать на руководителе», — сказал Фишер.
Дополнение
Фишер родом из Германии и был первым руководителем музея не из Британии за более чем два столетия.
По данным музея, похищенные предметы включали золото, ювелирные изделия и полудрагоценные камни, датируемые 15 веком до нашей эры до 19 века нашей эры.
Столичная полиция Лондона заявила в четверг, что опросила мужчину по поводу заявленных краж, и музей заявил, что принимает судебные меры против того же человека.
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Британский музей является одной из самых известных галерей в мире, но в последние годы он испытал давление, чтобы заняться наследием предметов, которые были приобретены во времена Британской империи.
Ранее сообщалось, что из-за кражи экспонатов из Британского музея был уволен ответственный сотрудник.