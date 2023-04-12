Дипломатичне "око за око": Чад вислав амбасадора Німеччини - Берлін вчинив симетрично
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Минулого тижня Чад вислав посла Німеччини через "недотримання дипломатичних звичаїв". У відповідь посла Чаду в Берліні закликали покинути країну впродовж 48 годин, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Берлін наказав послу Чаду в Німеччині покинути країну протягом 48 годин у відповідь на подібний крок центральноафриканської країни минулого тижня, повідомило міністерство закордонних справ країни у вівторок.
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«У відповідь на необґрунтоване вислання нашого посла в Чаді ми сьогодні викликали посла Чаду в Берліні Маріам Алі Муссу і закликали її покинути Німеччину впродовж 48 годин. Ми шкодуємо, що до цього довелося дійти», – повідомили в міністерстві.
Минулого тижня з країни вислали посла Німеччини в Чаді Гордона Кріке. Міністерство зв'язку Чаду заявило, що це рішення було результатом "недотримання дипломатичних звичаїв".
Два джерела в уряді Чаду повідомили, що це відбулося через критику Кріке щодо затримки виборів і рішення суду, яке дозволило тимчасовому військовому лідеру Махамату Ідрісу Дебі балотуватися на політичну посаду.
«Посол Кріке зразково виконував свою посаду в Нджамені та працював на захист прав людини та швидкий перехід до цивільного уряду в Чаді», — заявило німецьке міністерство.
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