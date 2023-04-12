Дипломатическое "око за око": Чад выслал посла Германии - Берлин поступил симметрично

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. На прошлой неделе Чад выслал посла Германии из-за "несоблюдения дипломатических обычаев". В ответ посла Чада в Берлине призвали покинуть страну в течение 48 часов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Берлин приказал послу Чада в Германии покинуть страну в течение 48 часов в ответ на подобный шаг центральноафриканской страны на прошлой неделе, сообщило министерство иностранных дел страны во вторник.

Цитата

«В ответ на необоснованную высылку нашего посла в Чаде мы сегодня вызвали посла Чада в Берлине Мариам Али Муссу и призвали ее покинуть Германию в течение 48 часов. Мы сожалеем, что до этого пришлось дойти», – сообщили в министерстве. 

На прошлой неделе из страны выслали посла Германии в Чаде Гордона Крике. Министерство связи Чада заявило, что это решение было результатом "несоблюдения дипломатических обычаев".

Два источника в правительстве Чада сообщили, что исключение произошло из-за критики Крике относительно задержки выборов и решения суда, которое позволило временному военному лидеру Махамату Идрису Деби баллотироваться на политическую должность.

«Посол Крике образцово исполнял свою должность в Нджамене и работал в защиту прав человека и быстрый переход к гражданскому правительству в Чаде», — заявило немецкое министерство.

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