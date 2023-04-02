Посол України у ФРН Олексій Макєєв розкритикував заклики до переговорів із рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував заклики до припинення вогню з росією в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, пише УНН.
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Дипломат відповів на заклик до миру, зроблений колишніми провідними членами німецької соціал-демократії (СДПН), яка нині очолює коаліційний уряд Німеччини, та колишніми профспілковими лідерами.
У зверненні під назвою «Укласти мир» міститься заклик до Берліна приєднатися до Парижа у зверненні до країн, включаючи Бразилію, Китай, Індію та Індонезію, із закликом виступити посередником у припиненні вогню.
«[Припинення вогню в Україні] було б необхідним кроком, щоб покласти край вбивствам та знайти можливості для миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до спільного порядку безпеки для Європи», — йдеться у зверненні «Укласти мир».
«Цей заклик до миру – не першоквітневий жарт», – сказав Макєєв dpa. «Це найчистіший цинізм по відношенню до численних жертв російської агресії».
Макєєв стверджував, що звернення призначалося для приховування військових злочинів росії та відповідальності Москви за вторгнення. Він вважає, що мир може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо росія виведе війська з території України.