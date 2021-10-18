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"Динамо" відправилося до Іспанії на матч з "Барселоною"

"Динамо" відправилося до Іспанії на матч з "Барселоною"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Київське "Динамо" вирушило на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів з каталонським клубом за два дні до гри. Про це сказано на сайті "біло-синіх", передає УНН.

Деталі

"Біло-сині" виїхали в аеропорт "Бориспіль" після обіду. У Барселоні Мірча Луческу буде розраховувати на наступних виконавців:

Воротарі: Бойко, Бущан;

Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;

Форварди: Шкурін, Супряга, Рамірес.

Разом із основною командою до Барселони відправилося "Динамо" U19, яке також в середу проведе свій матч Юнацької Ліги УЄФА.

Варто зазначити, що час у польоті складе близько чотирьох годин.

Окрім того додамо, що завтра команда проведе передматчеве тренування.

Нагадаємо

Після двох турів "Динамо" йде з одним балом на третій сходинці, а "Барселона" остання – без набраних балів.

Українські Національні Новини

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