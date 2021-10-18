"Динамо" отправилось в Испанию на матч с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Киевское "Динамо" отправилось на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с каталонским клубом за два дня до игры. Об этом говорится на сайте "бело-синих", передает УНН.
Детали
"Бело-синие" выехали в аэропорт "Борисполь" после обеда. В Барселоне Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо;
Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.
Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиге УЕФА.
Стоит отметить, что время в полете составит около четырех часов.
Кроме того добавим, что завтра команда проведет предматчевую тренировку.
Напомним
После двух туров "Динамо" идет с одним баллом на третьей строчке, а "Барселона" последняя - без набранных баллов.