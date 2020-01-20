"Динамо" святкувало першу перемогу на тренувальних зборах у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На стадіоні готелю Gloria Sports Arena Belek в турецькому Белєку відбулася друга контрольна гра "Динамо" на тренувальному зборі цього року із азербайджанським "Нефтчі", передає кореспондент УНН.
Віталій Миколенко відкрив рахунок на 12 хвилині, ударом лівою ногою. Згодом Назарій Русин відзначився на добиванні. Атака почалася з навісу Караваєва на дальню стійку, де Де Пена завдав удару у падінні, а далі м'яч дійшов до Русина.
Вангеліс Плателлас став автором єдиного голу "Нефтчі" у матчі на 69 хвилині – 2:1.
Зауважимо, що "Динамо" і "Нефтчі" на офіційному рівні зустрічалися 52 рази у рамках вищої ліги СРСР, з яких на рахунку "біло-синіх" 24 перемоги, 19 нічиїх і 9 поразок, а також проведені між собою два контрольні поєдинки.
Додамо, що 23 січня "динамівці" зіграють третій спаринг проти македонського "Вардара".