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"Динамо" праздновало первую победу на тренировочных сборах в Турции

Киев • УНН

 • 12198 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На стадионе отеля Gloria Sports Arena Belek в турецком Белеке состоялась вторая контрольная игра "Динамо" на тренировочном сборе в этом году с азербайджанским "Нефтчи", передает корреспондент УНН.

"Динамо" праздновало первую победу на тренировочных сборах в Турции

Виталий Миколенко открыл счет на 12 минуте, ударом левой ногой. Впоследствии Назарий Русин отличился на добивании. Атака началась с навеса Караваева на дальнюю штангу, где Где Пена нанес удар в падении, а дальше мяч дошел до Русина.

Вангелис Плателлас стал автором единственного гола "Нефтчи" в матче на 69 минуте - 2:1.

Заметим, что "Динамо" и "Нефтчи" на официальном уровне встречались 52 раза в рамках высшей лиги СССР, из которых на счету "бело-синих" 24 победы, 19 ничьих и 9 поражений, а также проведены между собой два контрольных поединка.

Добавим, что 23 января "динамовцы" сыграют третий спарринг против македонского "Вардара".

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