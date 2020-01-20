"Динамо" праздновало первую победу на тренировочных сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На стадионе отеля Gloria Sports Arena Belek в турецком Белеке состоялась вторая контрольная игра "Динамо" на тренировочном сборе в этом году с азербайджанским "Нефтчи", передает корреспондент УНН.
Виталий Миколенко открыл счет на 12 минуте, ударом левой ногой. Впоследствии Назарий Русин отличился на добивании. Атака началась с навеса Караваева на дальнюю штангу, где Где Пена нанес удар в падении, а дальше мяч дошел до Русина.
Вангелис Плателлас стал автором единственного гола "Нефтчи" в матче на 69 минуте - 2:1.
Заметим, что "Динамо" и "Нефтчи" на официальном уровне встречались 52 раза в рамках высшей лиги СССР, из которых на счету "бело-синих" 24 победы, 19 ничьих и 9 поражений, а также проведены между собой два контрольных поединка.
Добавим, что 23 января "динамовцы" сыграют третий спарринг против македонского "Вардара".