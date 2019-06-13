"Динамо" – "Шахтар": визначилась дата і місце проведення матчу за Суперкубок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українська Прем'єр-ліга оголосила дату і місце проведення 16-го в історії розіграшу Суперкубка України з футболу, передає УНН.
28 липня в Одесі пройде поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України "Динамо" та "Шахтарем".
Примітно, що Південна Пальміра вже вдесяте стало містом-господарем зустрічі за Суперкубок країни.
Додамо, в активі "Шахтаря" вісім завойованих Суперкубків України, у "Динамо" – сім.