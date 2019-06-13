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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Динамо" - "Шахтер": определилась дата и место проведения матча за Суперкубок

Киев • УНН

 • 13137 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская Премьер-лига объявила дату и место проведения 16-го в истории розыгрыша Суперкубка Украины по футболу, передает УНН.

"Динамо" - "Шахтер": определилась дата и место проведения матча за Суперкубок

28 июля в Одессе пройдет поединок между титулованными футбольными клубами Украины "Динамо" и "Шахтером".

Примечательно, что Южная Пальмира уже в десятый раз стал городом-хозяином встречи за Суперкубок страны.

Добавим, в активе "Шахтера" восемь завоеванных Суперкубков Украины, у "Динамо" - семь.

Украинские Национальные Новости

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