"Динамо" - "Шахтер": определилась дата и место проведения матча за Суперкубок

28 июля в Одессе пройдет поединок между титулованными футбольными клубами Украины "Динамо" и "Шахтером".

Примечательно, что Южная Пальмира уже в десятый раз стал городом-хозяином встречи за Суперкубок страны.

Добавим, в активе "Шахтера" восемь завоеванных Суперкубков Украины, у "Динамо" - семь.