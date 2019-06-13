"Динамо" - "Шахтер": определилась дата и место проведения матча за Суперкубок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская Премьер-лига объявила дату и место проведения 16-го в истории розыгрыша Суперкубка Украины по футболу, передает УНН.
28 июля в Одессе пройдет поединок между титулованными футбольными клубами Украины "Динамо" и "Шахтером".
Примечательно, что Южная Пальмира уже в десятый раз стал городом-хозяином встречи за Суперкубок страны.
Добавим, в активе "Шахтера" восемь завоеванных Суперкубков Украины, у "Динамо" - семь.