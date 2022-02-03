"Динамо" продовжило переможну ходу на зборах в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело другий спаринг у межах другого тренувального збору, що проходить у Туреччині, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Деталі
Цього разу суперником підопічних Мірчі Луческу стала сербська команда "Чукарички". Гра вийшла результативною, а "динамівці" святкували перемогу з різницею в один м'яч.
Попри невдалий старт гри, а саме пропущені м'ячі на 16-й і 17-й хвилинах, підопічні Луческу проявили характер и забили одразу тричі в заключній 20-хвилинці. Спочатку пенальті реалізував Шапаренко, потім відзначився Буяльський, а переможний м'яч - в активі бразильця Вітіньйо – 3:2.
Доповнення
У попередньому спарингу кияни впевнено перемогли чемпіона Болгарії "Лудогорець" (4:1).