"Динамо" продолжило победное шествие на сборах в Турции

Детали

На этот раз соперником подопечных Мирчи Луческу стала сербская команда "Чукарички". Игра получилась результативной, а "динамовцы" праздновали победу с разницей в один мяч.

Несмотря на неудачный старт игры, а именно пропущенные мячи на 16-й и 17-й минутах, подопечные Луческу проявили характер и забили сразу трижды в заключительной 20-минутке. Сначала пенальти реализовал Шапаренко, затем отличился Буяльский, а победный мяч - в активе бразильца Витиньо - 3:2.

Дополнение

В предыдущем спарринге киевляне уверенно победили чемпиона Болгарии "Лудогорец" (4:1).