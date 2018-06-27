"Динамо" оголосило спаринг-суперників на зборі в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Київське “Динамо” розпочало підготовку до нового сезону — 2018/2019 і оприлюднило дати та імена супротивників на тренувальному зборі в Австрії, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
У ці дні команда готується до старту сезону на своїй тренувальній базі в Кончі-Заспі. 29 червня “динамівці” вирушать на тренувальний збір до Австрії, який триватиме з 30 червня до 14 липня.
Цього разу чартерний рейс вирушить не до Інсбруку, як це було в останні роки, а до Мюнхену. Звідти автобус доставить команду до передмістя австрійського Зеєфельда, а саме до готелю “Nidum”, у якому “біло-сині” зупинялися під час літнього збору й рік тому.
В Австрії “Динамо” зіграє п’ять контрольних матчів. Ще один спаринг команда проведе перед австрійським збором. Сьогодні “Динамо” зустрінеться з “Колосом” із Ковалівки, який завершив минулий сезон на п’ятому місці в першій лізі.
До вашої уваги інші опоненти команди Хацкевича:
4 липня. Швац. “Динамо” — “Карабах” (Азербайджан);
5 липня. Йенбах. “Динамо” — “Тяньцзінь Цюаньцзянь” (Китай);
8 липня. ТМ очікує підтвердження:
9 липня. Швац. “Динамо” — “Ботошані” (Румунія);
14 липня. Швац. “Динамо” — “Вікторія Плзень” (Чехія).
Як повідомлялося раніше, перший офіційний матч команда Олександра Хацкевича проведе 21 липня в Одесі — за Суперкубок України проти донецького “Шахтаря”.