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"Динамо" не пустить уболівальників на дебютну гру Луческу

"Динамо" не пустить уболівальників на дебютну гру Луческу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні, 7 серпня, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч літнього міжсезоння. Це буде дебютна гра нового тренера Мірчі Луческу на чолі команди, передає УНН.

"Це буде перший повноцінний контрольний матч киян, які раніше провели двосторонній поєдинок в форматі 3 тайми по 30 хвилин", - повідомляє пресслужба клубу.

Суперником "біло-синіх" стане представник другої ліги - рівненський "Верес". Гра запланована на 18:00.

Розповісти уболівальникам про матч обіцяють тільки постфактум.

"Звіт, фото і відео нарізки найцікавіших моментів матчу будуть опубліковані на офіційному сайті клубу і сторінках "Динамо" в соціальних мережах і Youtube", - заявили в пресслужбі клубу.

Відзначимо, що раніше "Динамо" обмежило представникам ЗМІ вхід на клубну базу через карантин. А відвідувати матчі і тренування команди дозволили тільки окремим співробітникам клубу.

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Нагадаємо, що ультрас ФК "Динамо" (Київ) виступили із заявою, в якій вимагають відставки тренера Мірчі Луческу, а також зміни власника або управлінців футбольного клубу.

"...наші вимоги прості і зрозумілі - або вони знаходять для Динамо нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар і ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти", - йдеться в заяві руху.

Українські Національні Новини

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