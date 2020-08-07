"Динамо" не пустит болельщиков на дебютную игру Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня, 7 августа, киевское "Динамо" проведет первый контрольный матч летнего межсезонья. Это будет дебютная игра нового тренера Мирчи Луческу во главе команды, передает УНН.
"Это будет первый полноценный контрольный матч киевлян, которые ранее провели двусторонний поединок в формате 3 тайма по 30 минут", - сообщает пресс-служба клуба.
Соперником "бело-синих" станет представитель второй лиги - ровенский "Верес". Игра запланирована на 18:00.
Рассказать болельщикам о матче обещают только постфактум.
"Отчет, фото и видео нарезки самых интересных моментов матча будут опубликованы на официальном сайте клуба и страницах "Динамо" в социальных сетях и Youtube", - заявили в пресс-службе клуба.
Отметим, что ранее "Динамо" ограничило представителям СМИ вход на клубную базу из-за карантина. А посещать матчи и тренировки команды позволили только отдельным сотрудникам клуба.
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Напомним, что ультрас ФК "Динамо" (Киев) выступили с заявлением, в котором требуют отставки тренера Мирчи Луческу, а также смены собственника или управленцев футбольного клуба.
"...наши требования просты и понятны - или они находят для Динамо нового, настроенного на реальные изменения владельца, или же нанимают команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев. А сами отходят от управления клубом. Но сначала Луческу должен уйти", - говорится в заявлении движения.