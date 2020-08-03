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Суркис заявил о готовности продать "Динамо"

Суркис заявил о готовности продать "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 52169 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб. Об этом Суркис рассказал в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина", передает УНН.

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов, но нет желающих. Мои дети точно не хотят, чтобы я им оставил эту "нагрузку". Потому что я люблю футбол, мной руководит только любовь к футболу. Деньги для меня на десятом месте, главное — результат", — сказал Суркис.

Как сообщалось в УНН, ранее болельщики "Динамо" требовали от владельцев клуба - братьев Суркисов вернуть ФК в собственность киевлян.

"... решением столичной власти должен быть возвращен общине (путем передачи его в управление в специально созданный Фонд при КГГА). Финансирование команды должно происходить за счет отчислений с продажи билетов на матчи, а также за счет спонсорской поддержки всех желающих фанатов", — говорилось в соответствующей петиции.

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