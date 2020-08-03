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Суркіс заявив про готовність продати "Динамо"

Суркіс заявив про готовність продати "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб. Про це Суркіс розповів у ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна", передає УНН.

"Я стверджую, що ми у футбол прийшли у 1996 році, і з того часу не було жодної пропозиції про купівлю клубу. Всі говорять, що треба продати. Я готовий, але немає бажаючих. Мої діти точно не хочуть, щоб я їм залишив це "навантаження". Тому що я люблю футбол, мною керує тільки любов до футболу. Гроші для мене на десятому місці, головне - результат", - сказав Суркіс.

Як повідомлялося в УНН, раніше вболівальники "Динамо" вимагали від власників клубу - братів Суркісів повернути ФК у власність киян.

"... рішенням столичної влади повинен бути повернутий громаді (шляхом передачі його в управління в спеціально створений Фонд при КМДА). Фінансування команди повинно відбуватися за рахунок відрахувань із продажу квитків на матчі, а також за рахунок спонсорської підтримки усіх бажаючих фанатів", - говорилося у відповідній петиції.

Українські Національні Новини

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