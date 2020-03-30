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Діджиталізація, віртуальні зоотехніки та моніторинг емоцій: чим МХП Косюка здивує у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У 2020 році агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини “Наша Ряба” планує трансформувати діяльність та впровадити діджиталізацію. Про це заявив власник компанії Юрій Косюк у своєму онлайн-інтерв’ю, передає УНН.

Одна з головних трансформацій в МХП - перехід від виготовлення сировинної продукції до кулінарії.

"Ми хочемо за деякий час готувати їжу для людей, готувати продукти для ресторанів, для кулінарних супермаркетів. На індустріальній основі. Щоб допомогти нашим партнерам бути ефективнішими", - повідомив Косюк.

Також серед пріоритетів – збільшити користь компанії для країни та людей, зазначив він.

"Якщо ми зробимо 100 успішних компаній розміру МХП в Україні, і ці компанії будуть розвивати країну, вирішувати соціальні проблеми на місцях, то Україні не треба буде проситися у ЄС. Ми вже будемо ЄС. Ми знаємо, як це зробити і ми вже це робимо.

Ми намагаємося зробити цікавими для проживання міста присутності нашої компанії - Ладижин, Миронівка, Канів. Якісне медичне обслуговування, школи і сервіси - ми покажемо, як одна компанія може почати змінювати країну", - розповів Косюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП Косюка збільшив фінансову допомогу країні до 84 млн грн

Крім того, цьогоріч МХП планує відкрити низку нових експортних ринків, каже власник компанії. Включаючи Китай.

"Бо сьогодні у деяких країнах існує великий економічний егоїзм. При першій можливості вони закривають ринки для експорту продукції, щоб захистити свого виробника. Вони діють зрозуміло, але ми, як компанія, маємо убезпечити себе від закриття того чи іншого ринку. Нам потрібно знайти формулу, де обидві країни виграють. І ми вже розписали наш подальший план дій у цьому напрямку", - розповів він.

А ще у 2020 році МХП реалізує проекти діджиталізації та розпочне впровадження ERP (планування ресурсів підприємства - ред.).

"Перше - діджиталізація – впровадження штучного інтелекту. Друге - нам потрібно добити програму зчитування емоцій людей. Ми зробимо віртуального зоотехніка. Ми повинні автоматизувати всі повторювальні функції – їх повинні роботи машини.

Люди повинні робити те, що не може робити машина: ставити експерименти, думати про емоції, про те, як краще сервісувати клієнта", - наголосив Косюк.

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